Miał prawo jazdy od kilku miesięcy. Za brawurową jazdę otrzymał 31 punktów karnych i wysoki mandat Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki materiałom przekazanym przez innego uczestnika ruchu drogowego oraz zapisom miejskiego monitoringu ustaliliśmy kierowcę, który dopuścił się szeregu niebezpiecznych wykroczeń na drodze. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec gminy Wohyń posiadający prawo jazdy od stycznia bieżącego roku. Młody mężczyzna za swoją brawurową jazdę otrzymał 31 punktów karnych i 2,5 tys. zł. mandatu.

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Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że kierujący samochodem marki Hyundai i30 w Radzyniu Podlaskim na ulicy Ostrowieckiej w dniu 3 czerwca br. wyprzedzał inne pojazdy bezpośrednio na przejściu dla pieszych oraz skrzyżowaniu. Ponadto nie zastosował się do znaku poziomego P-4 „linia podwójna ciągła” oraz przejechał przez powierzchnię wyłączoną z ruchu.

Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających młody mężczyzna został ukarany grzywną w drodze postępowania mandatowego. Za popełnione wykroczenia nałożono na niego grzywnę w łącznej wysokości 2550 złotych. Na konto kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego trafiło również 31 punktów karnych.

Przypominamy, że materiały rejestrowane przez kamery samochodowe oraz systemy monitoringu miejskiego mogą stanowić istotny materiał dowodowy w sprawach dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego. Każde zgłoszenie jest analizowane, a osoby łamiące przepisy muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi.

Apelujemy do wszystkich kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zachowanie szczególnej ostrożności. Nieodpowiedzialne zachowania za kierownicą stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.

komisarz Piotr Mucha