Radzyński Policjant Wicemistrzem Europy w Kulturystyce

Sierżant Jakub Szczerba na co dzień pełni służbę w Wydziale Prewencji radzyńskiej komendy. Poza służbą jego wielką pasją jest kulturystyka, którą trenuje od kilkunastu lat. W miniony weekend zdobył wicemistrzostwo Europy federacji WPF w kategorii Classic Physique oraz drużynowo z reprezentacją Polski wywalczył drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej. To kolejny dowód na to, że pasja, samodyscyplina i wyznaczony cel dają efekty. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!